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        Elmalık köyü gençleri tanışma etkinliğinde buluştu

        Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde tanışma ve dayanışma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 27.01.2025 - 15:38
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        Elmalık köyü gençleri tanışma etkinliğinde buluştu
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        Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde tanışma ve dayanışma etkinliği düzenlendi.

        Elmalık Sevdalıları Derneği tarafından Elmalık Köyü Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikte, Elmalık köyünden olan farklı illerde yaşayan çok sayıda genç katıldı.

        Dernek Başkanı Ali Keşkekci, yaptığı açıklamada, Elmalık köylü gençlerin birbirleriyle tanışmaları ve kaynaşmalarını amaçladıklarını söyledi.

        Etkinlik boyunca gençlerin oyunlarla hem eğlendiğini hem de yeni arkadaşlıklar kurduğunu dile getiren Keşkekci, etkinliğin her yıl devam etmesi için gayret edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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