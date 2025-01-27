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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

        Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:50
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        ÇAKÜ Rektörü Çiftçi, Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
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        Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantısı’na katıldığı bildirildi.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

        Toplantıya, bünyesinde bilişim temelli programlar bulunan üniversitelerin rektörlerinin katıldığı aktarılan açıklamada, "Yapay zeka temelli eğitim programlarının akademik müfredata entegrasyonu, disiplinler arası iş birliği fırsatları ve sektörel ihtiyaçlara yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca YÖK’ün dijital dönüşüm misyonu vurgulanarak istihdama duyarlı, yapay zeka ve bilişim temelli programlar açılması, öğrencilere dijital becerileri kazandırmayı amaçlayan müfredat düzenlemelerinin üniversitelerle birlikte yürütülmesi gibi hususların altı çizildi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yükseköğretimde dijitalleşme ve yapay zekayla ilgili dönüşümleri çok önemli gördüklerini, bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Yapay Zeka ve Veri Analitiği Koordinatörlüğünü kurduklarını belirterek, ilerleyen dönemde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun kurulması ve yapay zeka içeren bölümlerle üniversitedeki eğitim süreçlerinde önemli bir merkez oluşturulmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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