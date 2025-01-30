Çankırı'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede öldü
Çankırı'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çankırı'da motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 19 Ocak'ta Kastamonu Caddesi Aşiyan mevkisinde Erenay Usta (17) idaresindeki 18 ABV 347 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Usta, 11 gün sonra yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.