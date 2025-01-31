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        Çankırı'da yapılan Yaşlı Konukevi tanıtıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde inşa edilen "Yaşlı Konukevi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:23
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        Çankırı'da yapılan Yaşlı Konukevi tanıtıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde inşa edilen "Yaşlı Konukevi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Orta Belediyesi işbirliğiyle "Yaşlı Konukevi" projesi hayata geçirildi.

        Toplamda 32 odadan oluşan konukevi, yaklaşık 60 kişiye kış aylarında ücretsiz barınma imkanı sunacak. Ayrıca ilçeye misafir olarak gelenler için standart ve özel olarak tasarlanan süit odalarda ücretli konaklama hizmeti de verilecek.

        Yaşlı Konukevi'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen program, bina önünde İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un dua etmesiyle başladı.

        Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, burada yaptığı konuşmada, "yaşlısına saygı göstermeyenin kimseye saygısının olmayacağı" sözünden yola çıkarak Yaşlı Konukevi'ni tamamladıklarını belirterek, binanın yapımında emeği geçen Recep Koçak, Bayram Yavuz Onay, belediye personeline ve KUZKA yetkililerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve beraberindekiler, Yaşlı Konukevi'ni gezerek incelemede bulundu.

        KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşçı, AA muhabirine, Orta Belediyesiyle ortak geliştirdikleri Yaşlı Konukevi Projesi'ni tamamladıklarını dile getirerek, "Türkiye'de otel konseptinde ilk olma özelliği taşıyan Yaşlı Konukevi ile kırsaldaki dezavantajlı kesimlere istihdam sağladık. Ajans olarak yalnız ve kimsesiz yaşlılara hizmet edecek Yaşlı Konukevi'nin tefrişatına ve istihdam edilecek personelin eğitilmesine destek ve danışmanlık sağladık. Yaşlılara otel konseptinde konforlu hizmet sunacak örnek proje oldu." ifadesini kullandı.

        Projenin 4 milyon 118 bin lira bütçesi olduğundan bahseden Taşçı, şunları kaydetti:

        "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında uygulanan projenin KUZKA olarak yüzde 75'ini finanse ettik. Modern mimariye uygun şekilde en yeni donanım kullanılarak iç mekan tefrişatı yapıldı. Yaşlılarımızın ve misafirlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde konforlu konaklama imkanı sunmuş olduk."

        Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Kaymakamı Erkan Minuz ile diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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