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        Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:55
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        Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çankırı'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        F.B. (26) idaresindeki 53 ACT 214 plakalı otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Karadayı köyü yol ayrımında sürücüsü öğrenilemeyen 38 SL 368 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden F.B. ile diğer araçta bulunan A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı.

        Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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