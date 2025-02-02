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        Çankırı'dan kısa kısa

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat'ta belediye tarafından "Kalfat Birlik ve Ferfene Gecesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:58
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        Çankırı'dan kısa kısa
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        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat'ta belediye tarafından "Kalfat Birlik ve Ferfene Gecesi" düzenlendi.

        Kalfat Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

        Doğan, buradaki konuşmasında, etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Birlik ve beraberlik gecesi adı altında ferfene etkinlikler yapıyoruz. Bu da yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. İnşallah daha nicelerini hep beraber yapacağız." dedi.

        - S.S. Kalfat Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifinde üye sayısı 21 oldu

        S.S. Kalfat Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifinin üye sayısı, kanunen yapılan düzenleme kapsamında 7'den 21'e yükseldi.

        Kooperatif başkanı Burhanettin Işık, yaptığı açıklamada, bu gelişmenin tarımsal kalkınma ve dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Işık, "Bu düzenleme ile kooperatifimiz daha güçlü yapıya kavuşacak ve bölgemizin tarım sektörüne katkımız artacak." ifadesini kullandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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