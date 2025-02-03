Çankırı'da buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 4 Şubat Salı gününden itibaren düşecek hava sıcaklıklarının 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarla birlikte salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi beklendiği aktarılan açıklamada, "Meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.