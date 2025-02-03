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        Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:14
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        Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.

        Kentte son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

        İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, sıcak havanın etkisiyle erken açtı.

        Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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