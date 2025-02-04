Şabanözü'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile başlattığı kan bağışı kampanyası kapsamında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Meydanı'nda stant kuruldu.
Kan vermek isteyen vatandaşlar, stantta kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi gerekli testlerden geçti.
Görevli personelin onayının ardından vatandaşlar sırayla kan bağışı yaptı.
Yapılan kampanya ile 20 ünite kan bağışı toplandı.
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