Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Latif Candan göreve başladı

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Latif Candan, görevine başladığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tensipleriyle Çankırı Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine getirilen Latif Candın'ın il müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, karşılamanın ardından Candan'ın il müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptığı aktarıldı.