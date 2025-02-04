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        Çankırı İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, 2024 yılını değerlendirdi

        Çankırı İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, 2024 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:49
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        Çankırı İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, 2024 yılını değerlendirdi
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        Çankırı İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı, 2024 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Çaycı, yaptığı yazılı açıklamada, İl Müdürlüğü olarak özel politikalar gerektiren grupların istihdamında 2024 yılında önemli adımlar attıklarını belirtti.

        Özellikle kadın ve genç istihdamında sürdürülen faaliyetlerin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Çaycı, "Genel işsizliğin yanı sıra kadın ve genç işsizliğin ekonomik büyüme ve kalkınma için çok önemli bir konu olduğu düşüncesi ile aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızın neticesi olarak yılın sonuna geldiğimizde, Genel Müdürlüğümüzün 2024 yılı için belirlemiş olduğu 1056 özel sektörde kadın işe yerleştirme hedefimizi yüzde 215 oranında gerçekleştirerek 2280 kadınımızı işe yerleştirerek ülke kalkınması için çok önemli olarak değerlendirdiğimiz kadın istihdamı konusunda Türkiye birinciliği elde ettik. Aynı zamanda işgücü piyasasındaki tüm aktörler ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve koordinasyonu sağlayarak, istihdam politikalarının verimliliğinin artacağı fikrinden yola çıkarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde işveren danışmanlığı kategorisinde de 2024 yılında 1541 olan yıllık hedefimizi 2101 olarak yüzde 136 performans ile Türkiye birinciliği elde ederek işgücü piyasamıza ivme kazandıracak ciddi bir başarıya imza attık." ifadesini kullandı.

        Hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmaların yansımalarının genel işe yerleştirme sonuçlarına da etki ettiğini belirten Çaycı, şu ifadeleri kullandı:

        "2024 yılında özel sektörde 4 bin 220 vatandaşımızı işe yerleştirmeyi hedefleyen Çankırı İŞKUR, üstlendiği sorumluluğun bilinciyle genel işe yerleştirme hedefini yüzde yüz yirmi bir oranındaki performansı ile hedefini 5 bin 120 olarak gerçekleştirmiştir. Üniversite mezunu gençlerimizin mezun olduktan sonra iş hayatına en hızlı şekilde entegre olmaları için somut faaliyetlerle sürdüğümüz çalışmalarımız meyvesini vermiş, özel sektörde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesini Türkiye üçüncülüğü ile taçlandırdık. Genel Müdürlük tarafından belirlenen 2024 yılı 593 yıllık hedefi yüzde 132 performans ile gerçekleştirilerek özel sektörde 787 yükseköğretim mezununa iş imkanı sağladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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