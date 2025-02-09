Çankırı'da son bir haftada 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi

İl Özel İdaresi ekiplerince Atkaracalar ilçesinde 1 grup ve 1 münferit yolda 20 kilometrelik alanda, Çerkeş ilçesinde 3 grup ve 10 münferit yolda 110 kilometrelik alanda, Ilgaz-Çatak köy yolu 10 kilometrelik alanda iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yapıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı grup yolları ulaşıma kapandı.

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