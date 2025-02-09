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        Çankırı'da son bir haftada 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi

        Çankırı'da, İl Özel İdaresi ekiplerince son bir haftada toplamda 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:20
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        Çankırı'da son bir haftada 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması gerçekleştirildi
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        Çankırı'da, İl Özel İdaresi ekiplerince son bir haftada toplamda 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması yapıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı grup yolları ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince Atkaracalar ilçesinde 1 grup ve 1 münferit yolda 20 kilometrelik alanda, Çerkeş ilçesinde 3 grup ve 10 münferit yolda 110 kilometrelik alanda, Ilgaz-Çatak köy yolu 10 kilometrelik alanda iş makineleriyle kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yapıldı.

        Bölgede bugün itibariyle kapalı köy yolunun bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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