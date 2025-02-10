Çerkeş Kaymakamı ve Belediye Başkanından ilçedeki depremzedelere ziyaret
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çerkeş'e yerleşen aileyi ziyaret etti.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çerkeş'e yerleşen aileyi ziyaret etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremin ardından evlerini kaybeden Kuş ailesi, Çerkeş ilçesine yerleşti.
Yaşanan depremin yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Bulgurlu ve Belediye Başkanı Sopacı aileyi ziyaret ederek acılarına ortak oldu.
Ailenin herhangi bir isteğinin olup olmadığını soran Kaymakam Bulgurlu, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.
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