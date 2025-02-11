Ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün Çankırı'da öğrencilerle buluştu

Ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün'ün Çankırı'da öğrencilerle bir araya geldiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akgün'ün Engelsiz Empati ve Engelsiz Kariyer Programı kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldiği belirtildi.

Akgün'ün 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde düzenlenen etkinliklere katıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrencilere temel, sosyal ve entelektüel kazanımlar kazandırmayı amaçlayan program kapsamında, dezavantajlı bireylerin toplumsal rolleri, empati kurma becerileri, kariyer planlaması ve bireysel gelişim konularında ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün tarafından bilgilendirme yapıldı. İnteraktif etkinlikler ve deneyim paylaşımlarıyla katılımcıların dikkatini çeken Akgün, elde ettiği başarıların öyküsünü öğrencilerle paylaştı. Altı yaşında Iğdır'da geçirdiği kazada iki kolunu kaybeden Akgün, engelli birey olmanın başarıya engel olmadığını dile getirerek, azim ve inanç ile büyük başarılara imza atılabileceğinin altını çizdi. Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan milli yüzücü, katılımları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti."