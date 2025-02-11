Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün Çankırı'da öğrencilerle buluştu

        Ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün'ün Çankırı'da öğrencilerle bir araya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün Çankırı'da öğrencilerle buluştu
        ABONE OL

        Ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün'ün Çankırı'da öğrencilerle bir araya geldiği bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Akgün'ün Engelsiz Empati ve Engelsiz Kariyer Programı kapsamında lise öğrencileri ile bir araya geldiği belirtildi.

        Akgün'ün 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi bünyesinde düzenlenen etkinliklere katıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Öğrencilere temel, sosyal ve entelektüel kazanımlar kazandırmayı amaçlayan program kapsamında, dezavantajlı bireylerin toplumsal rolleri, empati kurma becerileri, kariyer planlaması ve bireysel gelişim konularında ressam ve milli yüzücü Yusuf Akgün tarafından bilgilendirme yapıldı. İnteraktif etkinlikler ve deneyim paylaşımlarıyla katılımcıların dikkatini çeken Akgün, elde ettiği başarıların öyküsünü öğrencilerle paylaştı. Altı yaşında Iğdır'da geçirdiği kazada iki kolunu kaybeden Akgün, engelli birey olmanın başarıya engel olmadığını dile getirerek, azim ve inanç ile büyük başarılara imza atılabileceğinin altını çizdi. Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan milli yüzücü, katılımları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 8 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te kara yolu yük taşımacılığı kooperatifi kuruldu
        Çerkeş'te kara yolu yük taşımacılığı kooperatifi kuruldu
        Çerkeş Kaymakamı ve Belediye Başkanından ilçedeki depremzedelere ziyaret
        Çerkeş Kaymakamı ve Belediye Başkanından ilçedeki depremzedelere ziyaret
        Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası tamamlandı
        Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası tamamlandı
        Çankırı'da son bir haftada 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması...
        Çankırı'da son bir haftada 140 kilometrelik alanda karla mücadele çalışması...
        Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sürüyor
        Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası sürüyor
        Çankırı'da SOGEP kapsamında 13,5 milyon lira bütçeli 3 proje uygulanacak
        Çankırı'da SOGEP kapsamında 13,5 milyon lira bütçeli 3 proje uygulanacak