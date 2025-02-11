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        Çerkeş'te orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi

        Çerkeş'te orman yangınları ile mücadele kapsamında eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:57
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        Çerkeş'te orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi
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        Çerkeş'te orman yangınları ile mücadele kapsamında eğitim düzenlendi.

        İlçeye bağlı Saçak beldesi ile Saraycık köyünde düzenlenen eğitimlerde, olası orman yangınlarını önlemek, yangınlara karşı gerekli önleyici tedbir ve güvenlik önlemlerinin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması, vatandaşların orman yangınları konusunda duyarlılığını artırmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak konularında bilgi verildi.

        Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, Çerkeş Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı, Çerkeş Orman İşletme Şefi Mustafa Yılmaz, Saraycık Köyü Muhtarı Kamil Erden, orman muhafaza memurları ve belde sakinleri katıldı.

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