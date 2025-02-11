Çerkeş'te orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi

İlçeye bağlı Saçak beldesi ile Saraycık köyünde düzenlenen eğitimlerde, olası orman yangınlarını önlemek, yangınlara karşı gerekli önleyici tedbir ve güvenlik önlemlerinin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması, vatandaşların orman yangınları konusunda duyarlılığını artırmak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak konularında bilgi verildi.

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