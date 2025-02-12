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        Yapımı tamamlanan yeni Orta Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

        Yapımı tamamlanan Orta Devlet Hastanesi hasta kabülüne başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:29
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        Yapımı tamamlanan yeni Orta Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
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        Yapımı tamamlanan Orta Devlet Hastanesi hasta kabülüne başladı.

        İlçede 2022 yılında temeli atılan 10 yatak kapasiteli yeni Orta Devlet Hastanesi, taşınma işlemlerinin ardından hizmet vermeye başladı.

        Hastane bünyesinde 1 dahiliye uzmanı, 2 aile hekimi uzmanı ve 1 diş doktoru görev yapacak.

        Yeni Orta Devlet Hastanesi ile modern sağlık hizmetleri ve bölge halkına daha kaliteli, erişilebilir sağlık hizmetinin sunulması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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