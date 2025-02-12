Yapımı tamamlanan yeni Orta Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Yeni Orta Devlet Hastanesi ile modern sağlık hizmetleri ve bölge halkına daha kaliteli, erişilebilir sağlık hizmetinin sunulması amaçlanıyor.

Hastane bünyesinde 1 dahiliye uzmanı, 2 aile hekimi uzmanı ve 1 diş doktoru görev yapacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.