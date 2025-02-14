Çerkeş'te Bağımsızlık Seferberliği Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Program sonunda tüm katılımcılara afiş ve broşürler dağıtıldı.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Yeşilay ve Bağımsızlık Seferberliği tanıtım sunumunu gerçekleştirmesinin ardından, Yeşilay Çankırı Şube Sorumlusu Gamze Kayahan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirme yaptı.

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