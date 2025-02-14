Çerkeş'te Bağımsızlık Seferberliği Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi
Çerkeş'te Bağımsızlık Seferberliği Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Çerkeş'te Bağımsızlık Seferberliği Projesi Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Çerkeş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Yeşilay ve Bağımsızlık Seferberliği tanıtım videosu izlenmesinin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.
Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Yeşilay ve Bağımsızlık Seferberliği tanıtım sunumunu gerçekleştirmesinin ardından, Yeşilay Çankırı Şube Sorumlusu Gamze Kayahan, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgilendirme yaptı.
Program sonunda tüm katılımcılara afiş ve broşürler dağıtıldı.
Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya,Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Yeşilay Çerkeş İlçe Temsilcisi Harun Bilgili, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, din görevlileri, öğrenciler ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.