Çankırı'da 26 yıl önce terör saldırısında şehit olanlar anısına yapılan Şehitler Anıtı açıldı

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anısına yapılan Şehitler Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, 26 yıl önce dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e, beraberindekilere ve Çankırı halkına bombalı saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

Saldırının masum insanları hedef aldığını belirten Esen, "Bu saldırı hepimizin yüreğine kor ateş gibi düştü. Zira hedefe konulan sadece Vali Ayhan Çevik değildi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst, ahlaklı ve mücadeleci temsiliydi. Vali'mizin yönetimdeki başarısı, onurlu duruşu kendisini terör örgütünün hedefi haline getirmişti. Saldırıda Vali Çevik ağır yaralanırken polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hepsinin de ruhları şad olsun. Terör saldırısını bir kez daha kınıyorum." diye konuştu.

Çankırı Belediyesi tarafından olayın yaşandığı yere yapılan Şehitler Anıtı hakkında da bilgi veren Esen, şöyle devam etti:

"Zeminde bu hain saldırıyı temsil eden siyah bir form oluşturduk. Form içerisine o anı temsil eden taşlar yerleştirdik. Zeminden ay yıldızlı bayrağımızın hilal formu bembeyaz yükselmektedir. Bu da yeniden doğuşun, kurtuluş mücadelemizin, birlik ve beraberliğimizin simgesidir.

Anıtımızın beş köşesinden çıkan sütunlar ise başta merhum gazi Vali'miz Ayhan Çevik ve diğer şehitlerimizi temsil etmektedir. Sütunların yıldıza bakan kısımlarında ise her bir şehidimizin fotoğraf alanı bulunmaktadır. Çankırı halkı olarak burada yaşananları hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Allah halkımıza, milletimize böyle acıları bir daha yaşatmasın."

Bombalı saldırıda şehit olan Alpay Evirgen'in eşi Sevgi Evirgen de bombalı saldırıda eşinin ilk başta hastaneye yaralı olarak kaldırıldığını, bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.