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        Çankırı'da 26 yıl önce terör saldırısında şehit olanlar anısına yapılan Şehitler Anıtı açıldı

        Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anısına yapılan Şehitler Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:47
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        Çankırı'da 26 yıl önce terör saldırısında şehit olanlar anısına yapılan Şehitler Anıtı açıldı
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        Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar anısına yapılan Şehitler Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde, olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, 26 yıl önce dönemin Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e, beraberindekilere ve Çankırı halkına bombalı saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

        Saldırının masum insanları hedef aldığını belirten Esen, "Bu saldırı hepimizin yüreğine kor ateş gibi düştü. Zira hedefe konulan sadece Vali Ayhan Çevik değildi, Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst, ahlaklı ve mücadeleci temsiliydi. Vali'mizin yönetimdeki başarısı, onurlu duruşu kendisini terör örgütünün hedefi haline getirmişti. Saldırıda Vali Çevik ağır yaralanırken polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hepsinin de ruhları şad olsun. Terör saldırısını bir kez daha kınıyorum." diye konuştu.

        Çankırı Belediyesi tarafından olayın yaşandığı yere yapılan Şehitler Anıtı hakkında da bilgi veren Esen, şöyle devam etti:

        "Zeminde bu hain saldırıyı temsil eden siyah bir form oluşturduk. Form içerisine o anı temsil eden taşlar yerleştirdik. Zeminden ay yıldızlı bayrağımızın hilal formu bembeyaz yükselmektedir. Bu da yeniden doğuşun, kurtuluş mücadelemizin, birlik ve beraberliğimizin simgesidir.

        Anıtımızın beş köşesinden çıkan sütunlar ise başta merhum gazi Vali'miz Ayhan Çevik ve diğer şehitlerimizi temsil etmektedir. Sütunların yıldıza bakan kısımlarında ise her bir şehidimizin fotoğraf alanı bulunmaktadır. Çankırı halkı olarak burada yaşananları hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Allah halkımıza, milletimize böyle acıları bir daha yaşatmasın."

        Bombalı saldırıda şehit olan Alpay Evirgen'in eşi Sevgi Evirgen de bombalı saldırıda eşinin ilk başta hastaneye yaralı olarak kaldırıldığını, bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

        Yapılan anıtın kendilerini mutlu ettiğini belirten Evirgen, "Olayın üzerinden çok zaman geçti, çok hatırlanan bir olay değildi. Son zamanlarda hatırlanmaya başlandı. Bu da bizi mutlu etti, umutlandırdı. Anıtın yapılması da güzel. Yapılması gereken bir şeydi. Sokaklara isimleri verildi ama anıt olması daha güzel oldu. Anılması gereken bir olaydı, bizden sonraki nesillerin de bilmesi gereken bir olaydı." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi, protokol üyeleri Şehitler Anıtı'nı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfa Yücedağ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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