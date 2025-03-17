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        Çankırı'da lise öğrencileri Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile buluştu

        Çankırı'da lise öğrencileri kariyer günleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:31
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        Çankırı'da lise öğrencileri Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile buluştu
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        Çankırı'da lise öğrencileri kariyer günleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile bir araya geldi.

        Şehit Korhan Kuruçay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adalet alan öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, öğrencilere hukuk, adalet ve kamu hizmetleri ile meslek seçimi ve kariyer hedefleri açısından bilgilendirme yapıldı.

        Başsavcı Yücedağ da etkinlikte, hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanmasında savcılığın rolü ve adli süreçler hakkında bilgiler aktarırken, öğrencilere hukuki kariyer seçenekleri ve bu alanda başarılı olabilmek için gereken özellikler hakkında da tavsiyelerde bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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