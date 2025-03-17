Çankırı İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Çankırı İl Sağlık Müdürü olarak atanan Yunus Emre Bulut, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Hüseyin Sarıkaya'dan teslim aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Sarıkaya, 2017 yılından beri Çankırı'da görev yaptığını hatırlattı.

İlk günden itibaren Çankırı halkının, sağlık personelinin sevgisini, desteğini her zaman hissettiğini belirten Sarıkaya, "İl genelinde Sağlık Bakanlığımızın politikalarının uygulanması ve geliştirilmesine yönelik birçok başarıya birlikte imza attık. Sağlık tesislerimizin yarıdan fazlasını yenileyerek sağlık hizmetlerinin yeni binalarımızda verilmesini sağladık, sağlık yüzümüzü değiştirdik. Şimdi hizmet bayrağını Bakanlığımızın tensipleri ile atanan yeni Sağlık Müdürümüz Sayın Yunus Emre Bulut'a devrediyorum. Kendisinin devraldığı bayrağı daha da ileriye taşıyacağından, Çankırı'mızda güzel işler başaracağına inancım tam. Görev yaptığım sürece benimle birlikte mesai mefhumu gözetmeden çalışan yönetici ekibime ve tüm personelime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Yunus Emre Bulut da yaptığı hizmetlerden dolayı Hüseyin Sarıkaya'ya teşekkür ederek, "Müdürümüzün yarenler diyarı Çankırı'mıza çok ciddi hizmetler yaptığını duyduk, gördük işittik. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. İnşallah müdürümüzden aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız. Tabi ki 2500 civarı sağlık çalışanlarımız ve yöneticilerimiz sayesinde." diye konuştu.