Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti iktidara geldiğinde OSB'lerde çalışan sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 bin kardeşimiz Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretim gücünü teşkil ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da konuştu:
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti iktidara geldiğinde OSB'lerde çalışan sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 bin kardeşimiz Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretim gücünü teşkil ediyor." dedi.

        Bakan Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çankırı'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milleti ile birlikte güçlü bir kalkınma yolculuğunda olduklarını belirtti.

        Bu yolculuğun en önemli başlıklarından birinin Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu aktaran Kacır, "Bu yolculukta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muazzam bir mesafe katettik. Bugün bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, dostlarımızın takdirle, bazılarının da merakla izlediği bir süreci yaşıyor Türkiye. Türkiye savunma sanayisinde yerli ürünlerinin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardı. Halihazırda Avrupa Birliği'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı halen yüzde 80 düzeyinde. Biz dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ler düzeyine düşürmeyi başardık. Kritik platformlarını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle geliştiren, üreten bir ülke haline geldik." ifadesini kullandı.

        Yerli ve milli üretilen insansız hava araçlarının ülkede terörü bitirdiğine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

        "Sadece topraklarımızdan kazımakla yetinmedik, sınırlarımız ötesinde kurulmak istenen teröristan haritalarını da paramparça ettik. Dostlarımızın, kardeşlerimizin yardımına yetiştik. Karabağ'da 30 yıl süren işgali, Azerbaycan ile sırt sırta, omuz omuza verdik ve nihayete erdirdik. Harp paradigmalarını değiştirdik. Bunu biz söylemiyoruz, yabancılar böyle tarif ediyor. 'Türk İHA'ları dünyada savaş paradigmalarını değiştiriyor' diye bahsediyorlar bizim sistemlerimizden bugün. Türk milleti Bayraktar'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, ATAK'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızılelma'yla adeta semalara, gökyüzüne imzasını attı. Bu Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi, güçlü liderliği sayesinde mümkün oldu. Sadece insansız hava araçlarında değil, deniz platformlarında, kara araçlarında, uzay uydu sistemlerinde Türkiye bu son 22 yıllık dönemde muazzam mesafe katetti. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri. Türkiye metre altı çözünürlükle dünyanın her yerinden görüntü alabilen, görüntüleme uydularını yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke bugün. İnşallah uzay alanında yeni projelerle dünyada lider olabileceğimiz işlere imza atmaya hazırlanıyoruz."

        - "Anadolu'yu topyekun kalkındırmanın çabası içindeyiz"

        Sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında kalkınmayı hızlandırmanın, bir yerel kalkınma hamlesi perspektifi ile Anadolu'yu topyekun ayağa kaldırmanın çabası içinde olduklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

        "Bu anlayışla organize sanayi bölgelerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırdık. Bugün organize sanayi bölgelerimizin sayısı 366'ya erişti. AK Parti iktidara geldiğinde OSB'lerde çalışan sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 bin kardeşimiz Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretim gücünü teşkil ediyor. Biz iktidara geldiğimizde OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısı 11 bindi, bugün 59 binden fazla fabrikanın Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde bacası tütüyor. Bu kalkınma yolculuğunda Anadolu'da sırtımızı yasladığımız en önemli merkezlerden biri olan Çankırı da çok güçlü bir rol üstleniyor. Çankırı'mızda bu dönemde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Biz iktidara geldiğimizde 1 OSB'si vardı Çankırı'nın biz bunun üzerine 5 yeni OSB ilave ettik. Çankırı'ya 1 teknopark, 1 AR-GE merkezi kazandırdık. Bizim iktidarlarımız döneminde Çankırı'da 2700'den fazla KOBİ bugünkü parayla 471 milyon lira KOSGEB desteği aldı. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında Çankırı'mızda 88 bilimsel projeye ve 322 bilim insanına 269 milyon lira destek sağladık. Çankırı'mızda 463 yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenledik. 65 milyar lira yatırımın ve 18 bin istihdamın yatırım teşviklerimizle önünü açtık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle 159 projeye 675 milyon lira yine AK Parti iktidarları döneminde destek sağladık. Önümüzdeki dönemde bölgesel gelişme ulusal stratejimiz kapsamında Çankırı'da özellikle tarım ve hayvancılıkta verimlilik ve katma değeri artıracak ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirecek adımları inşallah daha da hızlandıracağız. Bir yerel kalkınma hamlesi programı başlatacağız. Bu program kapsamında dünyanın en güzel tuzlarının çıkarıldığı ilimizde, tuzdan katma değeri yüksek yeni sanayi ürünleri, yeni kimya ürünleri üretimini desteklemeye dönük inşallah yeni projeleri hayata geçireceğiz."

        Çankırı'nın konum itibarıyla Samsun-Adana-Mersin hattında oluşturulacak Türkiye'nin yeni sanayi aksında önemli bir rol üstleneceğinin altını çizen Kacır, "Özellikle motorlu kara taşıtları için parça üretimine yönelik yatırımları da inşallah önümüzdeki dönemde Çankırı'da hızlandıracağız. Karatekin Üniversitemiz 2007 yılında AK Parti iktidarlarında kurulmuş bir üniversitemiz, 17 bin öğrencisi var bugün. Bazı başlıklarda Türkiye'de ilk 10 üniversite arasına girmeyi başarmış bir üniversiteden söz ediyoruz. İnşallah hem üniversitemizde yeni adımlar, yeni atılımlar gerçekleştireceğiz hem de Çankırı'da eğitim alanında inşallah hep birlikte nice işler başaracağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Çankırı'da ortaokul öğrencileri lavanta üretimini deneyimledi
        Çankırı'da ortaokul öğrencileri lavanta üretimini deneyimledi
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ÇAKÜ Teknokent açılışında konuştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ÇAKÜ Teknokent açılışında konuştu:
        Down sendromlu judocu Ömer Faruk, milli formayı giymeyi hedefliyor
        Down sendromlu judocu Ömer Faruk, milli formayı giymeyi hedefliyor
        Ilgaz'da iftar yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşın evine ulaştırılıyor
        Ilgaz'da iftar yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşın evine ulaştırılıyor
        Ilgaz'da şehitlik yenilendi
        Ilgaz'da şehitlik yenilendi
        ÇAKÜ'den uluslararası akademik başarı
        ÇAKÜ'den uluslararası akademik başarı