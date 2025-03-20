Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çankırı'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti iktidara geldiğinde OSB'lerde çalışan sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 bin kardeşimiz Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretim gücünü teşkil ediyor." dedi.

Bakan Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çankırı'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milleti ile birlikte güçlü bir kalkınma yolculuğunda olduklarını belirtti.

Bu yolculuğun en önemli başlıklarından birinin Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu aktaran Kacır, "Bu yolculukta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muazzam bir mesafe katettik. Bugün bütün dünyanın dikkatle takip ettiği, dostlarımızın takdirle, bazılarının da merakla izlediği bir süreci yaşıyor Türkiye. Türkiye savunma sanayisinde yerli ürünlerinin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardı. Halihazırda Avrupa Birliği'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı halen yüzde 80 düzeyinde. Biz dışa bağımlılığımızı yüzde 20'ler düzeyine düşürmeyi başardık. Kritik platformlarını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle geliştiren, üreten bir ülke haline geldik." ifadesini kullandı.

Yerli ve milli üretilen insansız hava araçlarının ülkede terörü bitirdiğine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Sadece topraklarımızdan kazımakla yetinmedik, sınırlarımız ötesinde kurulmak istenen teröristan haritalarını da paramparça ettik. Dostlarımızın, kardeşlerimizin yardımına yetiştik. Karabağ'da 30 yıl süren işgali, Azerbaycan ile sırt sırta, omuz omuza verdik ve nihayete erdirdik. Harp paradigmalarını değiştirdik. Bunu biz söylemiyoruz, yabancılar böyle tarif ediyor. 'Türk İHA'ları dünyada savaş paradigmalarını değiştiriyor' diye bahsediyorlar bizim sistemlerimizden bugün. Türk milleti Bayraktar'la, AKINCI'yla, ANKA'yla, AKSUNGUR'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, ATAK'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızılelma'yla adeta semalara, gökyüzüne imzasını attı. Bu Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi, güçlü liderliği sayesinde mümkün oldu. Sadece insansız hava araçlarında değil, deniz platformlarında, kara araçlarında, uzay uydu sistemlerinde Türkiye bu son 22 yıllık dönemde muazzam mesafe katetti. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri. Türkiye metre altı çözünürlükle dünyanın her yerinden görüntü alabilen, görüntüleme uydularını yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke bugün. İnşallah uzay alanında yeni projelerle dünyada lider olabileceğimiz işlere imza atmaya hazırlanıyoruz."

- "Anadolu'yu topyekun kalkındırmanın çabası içindeyiz" Sanayi ve teknolojinin tüm alanlarında kalkınmayı hızlandırmanın, bir yerel kalkınma hamlesi perspektifi ile Anadolu'yu topyekun ayağa kaldırmanın çabası içinde olduklarını dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Bu anlayışla organize sanayi bölgelerini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırdık. Bugün organize sanayi bölgelerimizin sayısı 366'ya erişti. AK Parti iktidara geldiğinde OSB'lerde çalışan sayısı 415 bindi, bugün 2 milyon 700 bin kardeşimiz Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde üretim gücünü teşkil ediyor. Biz iktidara geldiğimizde OSB'lerde üretimde olan fabrika sayısı 11 bindi, bugün 59 binden fazla fabrikanın Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde bacası tütüyor. Bu kalkınma yolculuğunda Anadolu'da sırtımızı yasladığımız en önemli merkezlerden biri olan Çankırı da çok güçlü bir rol üstleniyor. Çankırı'mızda bu dönemde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Biz iktidara geldiğimizde 1 OSB'si vardı Çankırı'nın biz bunun üzerine 5 yeni OSB ilave ettik. Çankırı'ya 1 teknopark, 1 AR-GE merkezi kazandırdık. Bizim iktidarlarımız döneminde Çankırı'da 2700'den fazla KOBİ bugünkü parayla 471 milyon lira KOSGEB desteği aldı. TÜBİTAK eliyle devreye aldığımız destek programları kapsamında Çankırı'mızda 88 bilimsel projeye ve 322 bilim insanına 269 milyon lira destek sağladık. Çankırı'mızda 463 yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenledik. 65 milyar lira yatırımın ve 18 bin istihdamın yatırım teşviklerimizle önünü açtık. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle 159 projeye 675 milyon lira yine AK Parti iktidarları döneminde destek sağladık. Önümüzdeki dönemde bölgesel gelişme ulusal stratejimiz kapsamında Çankırı'da özellikle tarım ve hayvancılıkta verimlilik ve katma değeri artıracak ve tarıma dayalı sanayiyi geliştirecek adımları inşallah daha da hızlandıracağız. Bir yerel kalkınma hamlesi programı başlatacağız. Bu program kapsamında dünyanın en güzel tuzlarının çıkarıldığı ilimizde, tuzdan katma değeri yüksek yeni sanayi ürünleri, yeni kimya ürünleri üretimini desteklemeye dönük inşallah yeni projeleri hayata geçireceğiz."