Arama kurtarma ekipleri iftar programında buluştu

Çankırı'da faaliyet gösteren Tüm Afetlerde Sivil Arama Kurtarma (TASKUT) tarafından iftar programı düzenlendi.

Çerkeş Vehbi Sultan Cami Yemekhanesi'nde düzenlenen programda konuşan AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, Çankırı'da bulunan iki sivil örgütten birinin TASKUT olduğunu belirterek, kendilerine güç kattığını dile getirdi.

TASKUT Genel Başkanı Halil Kaya da ilk defa iftar programı düzenlediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, AFAD Şube Müdürü Halit Kara, Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Taner Akarsu, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Muhittin Başaran ile TASKUT üyeleri katıldı.