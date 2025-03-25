Çankırı'da üniversite öğrencileri bayram öncesi hastanede yatan çocukların yüzünü güldürdü

Çankırı'da üniversite öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye ederek moral verdi.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, "Şifa Oyuncakları Projesi" kapsamında kendi harçlıklarıyla oyuncaklar alarak hediye paketi haline getirdi.

Daha sonra Çankırı Devlet Hastanesi'ne gelen öğrenciler, çocuk servisinde tedavi gören hastalarla sohbet ederek Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladıkları oyuncakları hediye etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çankırı Kız Yurdu Müdürü Halil Yetim, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerle hastanedeki çocukları ziyaret etmeye geldiklerini söyledi.

Yetim, kız öğrencilerin projeye büyük katkısının olduğunu belirtti.

Çocuğunun tedavisi için hastanede kalan Hülya Kartal, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzden ziyarette bulundular, bayram öncesi hediyelerini verdiler. Çok mutlu olduk. Zaten 6 gündür dışarı çıkamadığımız için bize çok büyük bir moral oldu, teşekkür ediyoruz." dedi.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Ece Tunç da yurtlarında toplanan para ile oyuncak alarak tedavi gören çocuklara hediye ettiklerini dile getirdi.

Bayram öncesinde çocuklara ve ailelerine moral vermek istediklerini anlatan Tunç, "Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onlara çok güzel bir motivasyon olacağını hissettim. Bayram öncesi ailelere de iyi olacağını düşündük, onları düşünen birilerinin var olduğunu gösterdik." diye konuştu.