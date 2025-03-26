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        Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk'ten Kadir Gecesi mesajı

        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.03.2025 - 14:25
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        Ilgaz Belediye Başkanı Öztürk'ten Kadir Gecesi mesajı
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        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Öztürk, mesajında, bu özel gecenin İslam dünyasında birlik, beraberlik ve huzurun pekişmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Kadir Gecesi'nin sadece bireysel ibadetler için değil, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlendirildiği bir zaman dilimi olduğunu aktaran Öztürk, "Kadir Gecesi, İslam dünyasının en değerli gecelerinden biridir. Bu özel gece, hepimiz için kalpten gelen dualar ve iyilikle dolu bir zaman dilimi olmalıdır. Hep birlikte dua ederek bu gecenin, ülkemize ve tüm İslam alemi ile insanlığa hayır getirmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

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