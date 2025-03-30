Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ö.F.Ç. idaresindeki otomobil ile S.İ. yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Reis İsmail Yenigün Caddesi ile Şıhdoğan Caddesi kesişiminde çarpıştı.

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