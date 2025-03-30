Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Çerkeş'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Çerkeş'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ö.F.Ç. idaresindeki otomobil ile S.İ. yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Reis İsmail Yenigün Caddesi ile Şıhdoğan Caddesi kesişiminde çarpıştı.
Kazada sürücüler yara almazken araçta bulunan M.İ. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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