Judo ve kuraş sporcusu ikiz kardeşler, milli formayı giyebilmek için ter döküyor

MUHAMMED KAYGIN - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda derece elde eden 16 yaşındaki ikiz kardeşler Berra ve Berkay Gün, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük yaşlarda judo ile spora başlayan ikiz kardeşler, yaklaşık 4 yıldır yaptıkları kuraşta da çeşitli başarılar elde etti.

En son 14-16 Mart'ta Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Berkay ikinci, Berra ise üçüncü oldu.

İkiz kardeşlerden Berkay'ın bugüne kadar kuraşta bir Avrupa ikinciliği, iki Türkiye ikinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü kazanırken, Berra'nın da 2 Türkiye üçüncülüğü bulunuyor.

Antrenmanlarını beraber yapan ikizler, milli takıma girerek Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etmeyi hedefliyor.

Berkay Gün, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır sporla uğraştığını ve kuraşta ilk maçını 2021 yılında yaptığını söyledi.

Katıldığı şampiyonalarda çeşitli dereceler elde ettiğini anlatan Berkay, "Aslında ben kardeşimden görerek spora başladım. O benden önce başladı. Kardeşimle birlikte 7-8 yıldır antrenman yapıyoruz. Benim hedefim olimpiyatlara katılmak. Orada da derece yapmak istiyorum. Judo milli takım sporcusuyum. Daha önce de kardeşimle şampiyonaya katıldık." dedi.

Berra Gün de judoya ilk başladığı zamanlar kardeşinden daha başarılı olduğunu ancak zamanla kardeşinin kendisini geçtiğini dile getirdi.

Arkadaşından görerek spora başladığını belirten Berra, "Daha önce voleybol, tenis ve yüzme sporuyla ilgilendim ama judoda devam etmeye karar verdim. Kuraş ile yeni tanıştık sayılır. 2021'de ilk kuraş şampiyonasına katıldım, orda Türkiye üçüncüsü oldum. Bu sene de Türkiye üçüncüsü oldum. Kardeşimle birlikte aynı şampiyonada derece yapmak çok gurur verici. Kardeşimle beraber olmak daha sevindiriyor beni. Birbirimizin maçlarını da takip ediyoruz, çok heyecanlanıyoruz. Maçlarda birbirimize destek veriyoruz. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum, judo sporunda ilerlemek istiyorum. Milli sporcu olmak, Avrupa şampiyonalarında derece yapmak istiyorum. Olimpiyatlara giderek ülkemizi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.