Çankırı'nın ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi

Çankırı'nın ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Korgun ilçesinde Kaymakam Ferhat Gür ve Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile beraberindekiler, İlçe Emniyet Amirliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Jandarma Komutanlığı, Korgun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, trafik uygulama noktası ile Korgun İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev yapan personelin bayramını kutladı.

Bayramören ilçesinde de bayram namazı sonrası ilçe merkezinde bayramlaşma töreni yapıldı.

Kaymakam Hikmet Saka da vatandaşların bayramını kutladı.

Çerkeş Belediyesi'nde düzenlenen törende de Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile belediye meclis üyeleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Şabanözü'nde de Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan ve ilçe protokolünün katılımıyla Belediye Çınaraltı Çay Bahçesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Kaymakam ve Belediye Başkanı ile beraberindekiler İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.