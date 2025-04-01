Çankırı'daki Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan mağarada, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan, 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseriyle merak uyandırıyor.

Bayram tatilinde çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, mağara içinde fotoğraf çektiriyor, tuzdan yapılmış figürleri inceliyor.

Yer Altı Tuz Şehri Sorumlusu Gürol Topcu, AA muhabirine, bayramın birinci günü öğle saatlerinden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Mağaraya ilginin yoğun olduğunu belirten Topcu, "Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçilerimiz geliyor. Çevredeki şehirlerin yanı sıra özellikle İstanbul, Hatay, Adana olmak üzere yoğun ilgi var. Bu ilgi de bizi sevindiriyor. Daha önce burası düzgün bir alan değildi ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla, otopark, kafeterya peyzaj çalışmalarıyla tuz mağarası yeni bir çehre kazandı. Belediye Başkanı'mız İsmail Hakkı Esen de buraya büyük önem veriyor." dedi.