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        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı

        Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:24 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:24
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        GÜNCELLEME 3 - Çankırı'da devrilen işçi servisindeki 23 kişi yaralandı
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        Çankırı'da işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

        Mustafa G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı servis otobüsü, Çankırı-Ankara kara yolu Aşağıpelitözü mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüs içinde sıkışan 23 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

        Yaralılardan birinin Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, durumu ağır olan 3 yaralı Ankara'ya sevk edildi.

        Diğer yaralılar Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sürücü, savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Servis otobüsündeki işçilerin, Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında çalıştıkları ve araçta şoför dahil 45 kişinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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