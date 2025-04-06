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        Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

        Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 06.04.2025 - 21:25
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        Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
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        Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Özcan, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Kurtuluş mücadelesinin sesi olarak doğan, milletin hafızasına tanıklık eden ve geçen 105 yılda sadece haber değil, güven de taşıyan Anadolu Ajansı’nı gönülden kutluyoruz.Yeşilay Çankırı Şubesi olarak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin inşasında bilgiyi doğru kaynaktan almanın gücüne inanıyor, bu kıymetli misyonun taşıyıcısı olan Anadolu Ajansı’nın 105. yaşını tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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