Korgun'da kütüphaneden en çok kitap alan öğrenciler ödüllendirildi

Korgun ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.

Korgun 125. Yıl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Kaymakam Ferhat Gür, kütüphane arşivinden en çok kitap okuyan öğrencileri tebrik ederek sertifikalarını takdim etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Ergül Karadana, İlçe Müftüsü Murat Selci, İlçe Mal Müdürü Süleyman Akar, İlçe Tabu Müdürü Remzi Uğuz, Kütüphane Sorumlusu Elif Sinoplu ve öğrenciler katıldı.