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        Çankırı'da 8 karga bir ağacı mesken tuttu

        Çankırı'da bir ağaçta bulunan 8 karga yuvası görenlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 17:19 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:29
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        Çankırı'da 8 karga bir ağacı mesken tuttu
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        Çankırı'da bir ağaçta bulunan 8 karga yuvası görenlerin ilgisini çekiyor.

        Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir ağaca 8 karganın yuva yaptığı görüldü.

        Gün boyu yiyecek arayarak yuvalarına gelip giden kargalar, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

        Bazı vatandaşlar, yuvaların korunması için önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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