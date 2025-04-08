Çankırı'da 8 karga bir ağacı mesken tuttu
Çankırı'da bir ağaçta bulunan 8 karga yuvası görenlerin ilgisini çekiyor.
Çankırı'da bir ağaçta bulunan 8 karga yuvası görenlerin ilgisini çekiyor.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir ağaca 8 karganın yuva yaptığı görüldü.
Gün boyu yiyecek arayarak yuvalarına gelip giden kargalar, vatandaşların da dikkatini çekiyor.
Bazı vatandaşlar, yuvaların korunması için önlem alınması gerektiğini belirtiyor.
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