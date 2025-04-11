Şabanözü'nde özel eğitim öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Öğrenciler, Polis Haftası nedeniyle yaptığı resimleri Emniyet Müdürü Yılgın’a hediye etti.

Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu ve Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Lisesi özel eğitim öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Müdürü Ömer Şahinoğlu ve özel eğitim öğretmenleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şabanözü’nde özel eğitim öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dönümü dolayısıyla Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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