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        Şabanözü'nde özel eğitim öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

        Şabanözü'nde özel eğitim öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dönümü dolayısıyla Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 15:34
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        Şabanözü'nde özel eğitim öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti
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        Şabanözü’nde özel eğitim öğrencileri Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dönümü dolayısıyla Şabanözü İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Şabanözü Şehit Murat Somuncu Ortaokulu ve Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Lisesi özel eğitim öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Müdürü Ömer Şahinoğlu ve özel eğitim öğretmenleri ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, öğrencileri makamında ağırlayarak sohbet etti.

        Öğrenciler, Polis Haftası nedeniyle yaptığı resimleri Emniyet Müdürü Yılgın’a hediye etti.

        Yılgın, ziyaretlerinden dolayı memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.​​​​​​​

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        Galeri
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