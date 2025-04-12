Çankırı'da ilçe belediyesi GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf edecek
Çankırı'da Şabanözü Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ekonomiye katkı sağlayacak.
Çankırı'da Şabanözü Belediyesi, kapalı pazar yerinin üzerine kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile ekonomiye katkı sağlayacak.
Şabanözü Belediyesince 6 milyon liralık yatırımla 2 bin metrekare alana 568 panelden oluşan 250 kilovat kapasiteli GES kuruldu.
Kısa süre sonra devreye sokulması planlanan santralle enerji giderlerinde ayda yaklaşık 200 bin liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, GES Projesi ile belediyenin tüm birimlerinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti.
Tesisin kurulumunun tamamlandığını dile getiren Özcan, "Kurduğumuz 250 kilovatlık tesisimiz, tükettiğimiz enerjinin tamamını karşılayacak. Bununla enerji sarfiyatımızı karşılayıp elektrik dağıtım şirketi ile tükettiğimiz elektriği karşılıklı mahsup edeceğiz. Bu nedenle projenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Elektrik dağıtım şirketine ciddi miktarda elektrik faturası ödüyoruz. Tesisimizin hizmete girmesiyle buradan sağlanacak enerji, belediyemizin elektrik ihtiyacını tamamıyla karşılayacak." diye konuştu.
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