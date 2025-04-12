Çankırı'da ilçe belediyesi GES projesiyle enerji giderlerinden tasarruf edecek

Tesisin kurulumunun tamamlandığını dile getiren Özcan, "Kurduğumuz 250 kilovatlık tesisimiz, tükettiğimiz enerjinin tamamını karşılayacak. Bununla enerji sarfiyatımızı karşılayıp elektrik dağıtım şirketi ile tükettiğimiz elektriği karşılıklı mahsup edeceğiz. Bu nedenle projenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Elektrik dağıtım şirketine ciddi miktarda elektrik faturası ödüyoruz. Tesisimizin hizmete girmesiyle buradan sağlanacak enerji, belediyemizin elektrik ihtiyacını tamamıyla karşılayacak." diye konuştu.​​​​​​​

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, GES Projesi ile belediyenin tüm birimlerinin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Şabanözü Belediyesince 6 milyon liralık yatırımla 2 bin metrekare alana 568 panelden oluşan 250 kilovat kapasiteli GES kuruldu.

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