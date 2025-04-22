Çankırı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Çankırı'nın Orta ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Bülent Yeşilyaprak'ın kullandığı 06 DOC 615 plakalı tır, Orta ilçesi Şehitlik mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Orta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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