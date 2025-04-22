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        Çankırı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Çankırı'nın Orta ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 19:03 Güncelleme: 22.04.2025 - 19:06
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        Çankırı'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Bülent Yeşilyaprak'ın kullandığı 06 DOC 615 plakalı tır, Orta ilçesi Şehitlik mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.

        Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Orta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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