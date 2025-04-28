Çankırı'da vinçten düşen işçi öldü

Mehmet K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırkevler Mahallesi Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yapımı süren devlet hastanesi inşaatındaki vinci yükseltme işlemi için vince çıkan 54 yaşındaki Mehmet K. dengesini kaybederek düştü.

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