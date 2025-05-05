Çankırı Belediyesinin nikah dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı

Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025’i tercih etmesi, Çankırı Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluğa yol açtı.

Çankırı Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 21 çiftin nikahını kıydı.

Çankırı'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 3 kat daha fazla nikah kıyıldı.

Çankırı Belediyesinden alınan son bir yıllık faaliyet raporlarına göre, çiftler son bir yıl içerisinde özel tarihlere yoğunluk göstermezken 5 Mayıs'a yönelik talepler arttı.

Kıyılan nikahların tamamı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi alanında yeni evli çiftler adına fidan dikimi gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Esen, bu özel günü tercih eden çiftlere de fidan dikimine ait sertifikalarını nikah sonrasında evlilik cüzdanı ile birlikte verdiklerini belirtti.