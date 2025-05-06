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        Çankırı'da 164 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Çankırı'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:08
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        Çankırı'da 164 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı
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        Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Çankırı'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Çankırı Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve ezan okundu, programda Çankırı Belediyesi tarafından çorba dağıtıldı.

        Törende konuşan Çankırı İl Müftüsü Mehmet Şahin, hacı adaylarına Çankırı'yı ve Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.

        Hacı adaylarının hem Çankırı'yı hem de Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerinden şüphe duymadıklarını belirten Şahin, "Orada da rengi, dili, ırkı farklı olan insanlarla lisan ile anlaşamazsanız da gönül bağı ile anlaşacaksınız. O rahmetten, bereketten azami ölçüde istifade etmeye çalışın. Birbirinize yardımcı olmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat ediniz. Rabbim şimdiden hac görevinizi kabul etsin. Bizlerin de selamlarını götürün. Dualarımız sizlerle birlikte, bizlere de dualar edin." dedi.

        Programda konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hacı adaylarına, gittiklerinde geride kalan sevdiklerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

        Hacca gidemeyenlere de Allah’ın en kısa sürede nasip etmesini dileyen Esen, şunları kaydetti:

        "Birçok bekleyen var. Bu dönem 164 hacı adayımıza nasip oldu. Şimdiden hac göreviniz kabul olsun. Dua ederken bizlere, Çankırı'mıza, ülkemize, tüm Müslüman alemine de dua etmenizi istirham ediyorum. Özellikle Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı dualarınızı eksik etmeyin. Güle güle gidin, güle güle sağlık, sıhhat, afiyet içinde gidip gelin inşallah. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum, hayırlı yolculuklar."

        Yapılan duaların ardından, 19 Haziran 2025 tarihinde dönmek üzere toplam 44 günlük hac ibadetini yerine getirecek 164 hacı adayı ve 6 görevli olmak üzere 170 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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