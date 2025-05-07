Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçede öğlen saatlerinde başlayan yağış yerini doluya bıraktı.
Kısa süreli etkili olan yağış dolayısıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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