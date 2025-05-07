Çankırı'da zirai dondan etkilenen arazilerde incelemelerde bulunuldu

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

"Tarım Sahada" anlayışıyla üreticilerin bahçe ve arazilerinde yapılan incelemelere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, Tarım ve Orman Bakanlığının her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi.

Bitkisel üretim planlaması, tarımsal destekleme politikaları ve tarım sigortaları havuzu konularında bilgilendirme yapan Candan, tarım sigortası yaptırmanın önemli olduğunu belirterek, "Sigortalı üretim, çiftçiler için bir güvence. Tarım sigortası ile riskleri en aza indirerek çiftçilerimizin emeğini koruyoruz." dedi.