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        Çankırı'da zirai dondan etkilenen arazilerde incelemelerde bulunuldu

        Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:14 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:14
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        Çankırı'da zirai dondan etkilenen arazilerde incelemelerde bulunuldu
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        Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai don felaketinden etkilenen meyve bahçeleri başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

        "Tarım Sahada" anlayışıyla üreticilerin bahçe ve arazilerinde yapılan incelemelere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, Tarım ve Orman Bakanlığının her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi.

        Bitkisel üretim planlaması, tarımsal destekleme politikaları ve tarım sigortaları havuzu konularında bilgilendirme yapan Candan, tarım sigortası yaptırmanın önemli olduğunu belirterek, "Sigortalı üretim, çiftçiler için bir güvence. Tarım sigortası ile riskleri en aza indirerek çiftçilerimizin emeğini koruyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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