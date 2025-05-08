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        Korgun ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi

        Korgun İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği, Trafik Haftası kapsamında ilçede farklı etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:05 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:05
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        Korgun ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
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        Korgun İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği, Trafik Haftası kapsamında ilçede farklı etkinlikler düzenledi.

        Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 24 öğrenciye trafik bilincini artırmaya yönelik seminer verildi. Seminerde öğrencilere trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar, yaya güvenliği ve trafik işaretleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Vatandaşlara da trafik kurallarına dair farkındalık oluşturmak amacıyla ilçede kamu hizmeti sunan kurumlara ve kamuya açık alanlara "Bir Kural Bir Ömür" sloganı ile hazırlanan afişler asıldı.

        Trafik güvenliğine yönelik duyarlılığı artırmak ve toplumda kalıcı bir bilinç oluşturmak hedefiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, 2010 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Gökay Öğdü'nün ailesi de ekipler tarafından ziyaret edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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