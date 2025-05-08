Dodurga Belediyesi 26 dönümlük hazine arazisine 26 ton patates ekti
Dodurga Belediyesi, kullanılmayan kamu arazilerinin değerlendirilmesi için 26 dönümlük hazine arazisine 26 ton patates ekti.
Dodurga Belediyesi, kullanılmayan kamu arazilerinin değerlendirilmesi için 26 dönümlük hazine arazisine 26 ton patates ekti.
Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, memleket topraklarını verimli hale getirerek hem üretimi artırmak hem de ekonomiye kazandırmak istediklerini söyledi.
Kanarya Mahallesi Alaçam mevkisinde bulunan 26 dönümlük hazine arazisine 26 ton patates ektiklerini aktaran Kaşıkçı, "Bu çalışma, hem vatandaşlara örnek teşkil edecek hem de kamu arazilerinin doğru kullanımını gösterecek bir uygulamadır." dedi.
Projenin, bölgedeki tarım faaliyetlerine ilham kaynağı olması ve benzer çalışmaların yaygınlaşması bekleniyor. Belediyenin hasat sonrası elde edilecek patatesleri sosyal destek amaçlı kullanılacağı belirtildi.
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