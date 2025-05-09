Dodurga Beldesinde parke taşı çalışmaları hız kazandı

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde, alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yolların yeniden düzenlemesi amacıyla kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hız verildi.

Doğalgaz, su ve kanalizasyon altyapı projeleri nedeniyle tahrip olan cadde ve sokaklar, Dodurga Belediyesi tarafından başlatılan kapsamlı üstyapı çalışmalarıyla yenileniyor.

Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, beldede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımıza ne söz verdiysek onu yerine getiriyoruz. Ana yollara bağlantılı sokaklarımıza toplam 12 bin metrekare kilitli parke taşı döşüyoruz. Ayrıca belediye bünyesindeki kendi demir atölyemizde doğalgaz ve su boruları için özel olarak dram üretimini de gerçekleştirdik. Belediyenin sadece yollarla sınırlı kalmayan hizmetleri arasında sosyal alanlara yönelik projeler de yer alıyor."

Mezarlıkların genişletilip çevresinin düzenlendiğini belirten Başkan Kaşıkçı, mesire alanlarının da belediyeye ait ekskavatörle çevre düzenlemesinin yapıldığını ifade etti.