Çerkeş'te 'Karayolu Trafik Haftası'' nedeniyle yol kontrolü ve denetimi yapıldı

Çerkeş ilçesinde, her yıl 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanmakta olan ''Karayolu Trafik Haftası'' kapsamında yol kontrolü ve denetimi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, İlçe Müftü Vekili Murat Öztaş ile jandarma ve emniyet görevlileri katıldı.

Denetimlerde sürücülere bilgilendirilmelerde bulunularak farkındalık oluşturuldu.

Etkinlik kapsamında "Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası ve güvenli trafik hususlarında bilgilendirme yaptı. Farkındalık oluşturma amacıyla broşürler dağıtılarak, güvenli trafik kuralları aktarıldı.