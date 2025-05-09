Çankırı'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Çankırı’da orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında “Orman Benim” etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için gerçekleştirilen “Orman Benim” kampanyası kapsamında Kenbağ Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, il müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de ve dünya genelinde orman yangınlarının arttığını söyledi.

Geçen yıl aynı etkinliği aynı alanda düzenlediklerini belirten Polatlı, “İnşallah bu sene de ‘Orman Benim’ etkinliğimiz amacına ulaşır.” dedi.

Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

Etkinliğin ardından katılımcılara fidan dağıtıldı.