Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Çankırı'da orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 17:25 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı’da orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirler kapsamında “Orman Benim” etkinliği düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için gerçekleştirilen “Orman Benim” kampanyası kapsamında Kenbağ Tabiat Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, il müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de ve dünya genelinde orman yangınlarının arttığını söyledi.

        Geçen yıl aynı etkinliği aynı alanda düzenlediklerini belirten Polatlı, “İnşallah bu sene de ‘Orman Benim’ etkinliğimiz amacına ulaşır.” dedi.

        Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

        Etkinliğin ardından katılımcılara fidan dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Pervin Buldan: Asıl şimdi barışın mihenk taşları döşenecek
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        Sivas'taki çifte vahşette tırnak savunması!
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        "Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor, inşallah devamı da gelecek"
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Kanser hastası, eşini öldürüp canına kıymıştı! Kahreden gerekçe!
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Ünlü oyuncular, hâkim karşısına çıktı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        İmamoğlu'nun konutundaki hard disklerini söken personel tutuklandı
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        TOSFED ve HT Spor'dan önemli iş birliği
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        Lisede vahşet! 2 kadın öldürüldü!
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        "G.Saray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım"
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Fenerbahçe'nin Başakşehir 11'i
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Hindistan ve Pakistan: Askeri olarak kim daha üstün?
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        Sinek ısırıklarından doğal yollarla kurtulma yöntemleri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        İki yıl sonra kapıştılar
        İki yıl sonra kapıştılar
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor

        Benzer Haberler

        Çerkeş'te sokak hayvanları toplantısı düzenlendi
        Çerkeş'te sokak hayvanları toplantısı düzenlendi
        Çerkeş'te 'Karayolu Trafik Haftası'' nedeniyle yol kontrolü ve denetimi yap...
        Çerkeş'te 'Karayolu Trafik Haftası'' nedeniyle yol kontrolü ve denetimi yap...
        Dodurga Beldesinde parke taşı çalışmaları hız kazandı
        Dodurga Beldesinde parke taşı çalışmaları hız kazandı
        Dünya şampiyonu halterci Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle k...
        Dünya şampiyonu halterci Ramazan Efe Yılmaz, memleketi Çankırı'da törenle k...
        Dodurga Belediyesi 26 dönümlük hazine arazisine 26 ton patates ekti
        Dodurga Belediyesi 26 dönümlük hazine arazisine 26 ton patates ekti
        Korgun ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi
        Korgun ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi