Çankırı'da Anneler Günü'ne özel "Açık Hava Omurga Egzersiz Atölyesi" düzenlendi

Etkinliğe, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in eşi Betül Esen ile Belediye Meclis Üyesi Özlem Demirci de katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Fizyoterapist Veciha Altın ve Çankırı Fizyoterapi ekibi tarafından çimler üzerine serilen matlarda bir saat egzersiz programı düzenlendi.

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