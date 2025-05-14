Korgun'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Korgun'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınması gereken tedbirler ve yerel yönetimlerle koordineli yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Gür, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise köylerde bulunan yangın tankerlerinin her zaman dolu ve kullanıma hazır halde bulundurulmasını istedi.