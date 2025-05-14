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        Korgun'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Korgun'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:18
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        Korgun'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Korgun'da muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

        Toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınması gereken tedbirler ve yerel yönetimlerle koordineli yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Gür, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ise köylerde bulunan yangın tankerlerinin her zaman dolu ve kullanıma hazır halde bulundurulmasını istedi.

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