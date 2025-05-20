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        Çankırı'daki Yapraklı Yaylası düğün çiçekleriyle sarıya boyandı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda açan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:23 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:23
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        Çankırı'daki Yapraklı Yaylası düğün çiçekleriyle sarıya boyandı
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda açan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

        İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, düğün çiçeklerinin açmasıyla sarıya boyandı.

        Yemyeşil yaylalarda her yıl mayıs ayında açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

        Yaylaya gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek bol fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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