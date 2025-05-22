ÇAKÜ öğrencileri Çankırı Müzesi'ndeki eserleri resim ve grafik tasarımı olarak yeniden yorumladı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencileri aralarında 8,5 milyon yıllık fosillerin de bulunduğu Çankırı Müzesi'ndeki eserleri tuvale ve grafik tasarımlarına dönüştürdü.

ÇAKÜ Resim Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri "Zamanın Kalıntılarıyla Bugünü Düşünmek" adlı sergi kapsamında müzedeki eserleri inceledi.

Müzedeki Arkeoloji, Etnoğrafya ve Paleontoloji salonlarında sergilenen eserleri resim ve grafik tasarımı olarak yeniden yorumlayan öğrenciler, çalışmalarını ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Nuray Akkol ile Grafik Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Seçil Ermiş İpek’in küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Serginin açılışı için düzenlenen törende müzik dinletisi gerçekleştirilmesinin ardından Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile protokol üyeleri sergiyi gezerek bilgi aldı.

Çankırı Müzesi'ndeki serginin açılışında sergi hakkında bilgi veren İpek, serginin ikinci ve üçüncü sınıf resim ve grafik bölümü öğrencileri tarafından hazırlandığını belirterek, "Sergilenen eserlerde öğrenciler, müzede yer alan eserlerden yola çıkarak bir araştırma yaptı. Bu eserleri araştırdıktan sonra güncel bir şekilde, hem resim hem de grafik tasarım açısından yorumladılar. Sergide, grafik bölümünden 14, resim bölümünden 14 olmak üzere toplam 28 eser yer alıyor." dedi.