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        Korgun'da Kurban Bayramı kutlama programı yapıldı

        Korgun'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:41 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:41
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        Korgun'da Kurban Bayramı kutlama programı yapıldı
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        Korgun'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık makamında geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

        Programa Korgun Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Öztürk ve Abdullah Akkuş, mahalle ve köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.

        Gür, katılımcıların bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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