Korgun'da Kurban Bayramı kutlama programı yapıldı

Gür, katılımcıların bayramını kutlayarak, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileğinde bulundu.

Programa Korgun Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Öztürk ve Abdullah Akkuş, mahalle ve köy muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel katıldı.

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